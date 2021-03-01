Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı

01.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:08
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, Marmara ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı hakim olacak. Yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi devam ediyor. Öte yandan Ege ve batı Akdeniz'de de poyrazın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, (Edirne hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinin yağışlı; ülkemizin güneybatısının parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE PUS İLE YER YER SİS BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur; Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak, Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısı

EGE VE ANTALYA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR

Hava sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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