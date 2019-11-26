Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını, yıldırımlara karşı dikkatli olun

26.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, "Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısında da bulundu.

Rüzgâr, genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına(80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

DÜZCE 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK 13°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu