: Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

01.01.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:47

2019'un son günlerinde yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yeni yılda da aynı şekilde devam edecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, birçok ilde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

DOĞU'DA KAR BATI'DA SAĞANAK

Yeni yılda Doğu kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken; Batı'da ise sağanak yağış etkisini hissettiriyor. Gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM; Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısı yaparken, oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikeler karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak, fırtına ve kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul'da yağmur ve Ankara'da karla karışık yağmur beklenirken İzmir'de ise bulutlu bir hava olacak. Antalya'nın yüksek ilçelerinde bile kar yağışı 30 cm'i geçmiş durumda.

YAĞIŞLAR GENELLİKLE YAĞMUR VE SAĞANAK ŞEKLİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BİTLİS'TE 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bitlis'te dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'nden 90 personel, 70 iş makinesi ile çalışma yürütüyor.

MERSİN'İN YÜKSEK KESİMLERİ YENİ YILA KARLA GİRDİ

Mersin'in yüksek kesimleri yılın son günlerinde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla açıldı.

Ekiplerin yol açma çalışmasında yanında bulunan Yavca Mahallesi eski muhtarı Ali Türkay, geç saatlerde yılbaşına girerken yollarını açan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Gecenin bu saatinde, yılbaşında Toroslar Yavca Mahallesi'nde kar açma çalışması yapılıyor. Başka şansımız yoktu. Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ADIYAMAN'DA KARLA MÜCADELE

Adıyaman'da İl Özel İdare ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmasını sürdürürken, tek haneli yerlerin de ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 6 köy 6 mezra, Sincik'te 5 köy 12 mezra, Çelikhan'da 11 köy 17 mezra olmak üzere toplam 22 köy 35 mezranın yol açma çalışmasını sürdürüyor.

İl Özel İdare ekipleri kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kırsaldaki yerleşim yerlerinin ulaşımını sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Ekipler köy ve mezralarının kenar bölgelerinde tek veya iki haneli yerlerine de ulaşım sağlıyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olurken yağışların yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İZMİR HAVA DURUMU - 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

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