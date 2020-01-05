Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak

05.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:19

Yurdun büyük bir kesimin etkili olan soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede kar şeklinde görülürken Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ankara'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının etkisini azaltsa da zaman zaman yağmurla birlikte görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki birçok ilde kar yağışı hafta başından itibaren etkili olacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da geçtiğimiz son 15 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkisini hissettirecek. Pazartesi'nden itibaren 0 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığıyla birlikte karla karışık yağmur da görülecek. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren açması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Son dakika: 10 gündür soğuk havanın etkisinde olan İstanbul'da kar yağışı için bekleyiş devam ederken Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da haftanın ilk günlerinde soğuk ve yağmurlu hava etkili olurken şiddetli rüzgar da görülecek.

EDİRNE HAVA DURUMU

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne'de kar yağışı pazar gecesinden itibaren başlayacak. Pazartesi günü yoğun olması beklenen kar yağışı ile birlikte sıcaklık 1 dereceye kadar inecek. Kar yağışının salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KIRKLARELİ HAVA DURUMU

Soğuk havanın en çok hissedildiği illerden biri olan Kırklareli'nde hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; Rüzgarın saatte 75 km'ye kadar ulaşması beklenen ilde pazartesi ve salı günü yoğun kar yağışı da etkili olacak.

BOLU HAVA DURUMU

Kar yağışının en sık görüldüğü illerden biri olan Bolu'da bu hafta da aynı manzara hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (EGM)'den yapılan açıklamaya göre; Bolu'da Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı etkili olacak. Vatandaşlara tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunuldu.

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava Eskişehir'de de kendisini gösterirken kar yağışıyla birlikte vatandaşlara dikkatli olmalı yönünde MGM'den uyarı geldi. Pazar gecesi dahil olmak üzere Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde 0 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı görülecek.