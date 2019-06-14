Meteoroloji'den birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney ve doğu kesimleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu