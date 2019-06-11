Meteoroloji'den Ankara için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için uyarı mesajı yayınladı. Meteorolojinin Twitter hesabından yapılan uyarıda 17:00 ile 20:00 arasında gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiği belirtildi.

Uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

''Ankara radarından alınan son verilere göre; Ankara il genelinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta (17:00 - 20:00) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''