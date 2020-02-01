: Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı

01.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin hava durumu uyarısı yapıldı. Şubat ayı itibarı ile beraber sıcaklıkların ne yönde seyredeceği oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Şubat ayının ilk haftasında beklenen sıcaklıkları duyurdu. Meteoroloji, hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için de sağanak ve kar yağışına dikkat çekti.

MARMARA BÖLGESİ PARÇALI VE YER YER ÇOK BULUTLU GEÇECEK

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan Marmara bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya'da yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bugün İstanbul'da sıcaklık 10°C parçalı bulutlu olacak.

4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı beklenmektedir" denildi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkâri'de eksi 1, Bitlis'te 0 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir.

20 CM ÜZERİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Muş, Bitlis, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, tipi, dağlık ve eğimli bölgelerde çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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