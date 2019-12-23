: Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı

23.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:32

Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre; Muğla, Aydın, Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

PUS, SİS VE BUZLANMA UYARISI

Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km/ saat üzeri) esmesi bekleniyor.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın merkez ve batı ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği athmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya'nın güney ilçeleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat)şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 – 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

URFA °C, 11°C

Az bulutlu

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