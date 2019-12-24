Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek
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Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana genelinde son 24 saatte görülen şiddetli yağışların yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı. Sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

24.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, genelinde son 24 saatte görülen şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam etmesi öngörülüyor.

METREKAREYE 40-70 KİLOGRAM DAHA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ila 70 kilogram daha yağışın gerçekleşmesi bekleniyor. Sel, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim öğretime yarın ara verildi. Tufanbeyli ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.


Haber Videosu

: Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek
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