Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize"

07.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:12

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki tünellere ilişkin, "Bölgede 4 senede yaklaşık 1 milyar dolar para harcayarak yapılmış tüneller var, tam 500 kilometre. 4 senedir neye hazırlanıyorlardı ve niçin yerin altına 500 kilometre tünel kazma ihtiyacı hissettiler? Bunlar bugün için kazılmadı, ilk kazıldığı tarihler 2014. 15 Temmuz darbe girişimi olsaydı bu tünellerden Türkiye'ye çıkış yapacaklardı." dedi.

AK Parti Bolu Gençlik Kolları ve UNİAK tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye'den Oyun Kuran Türkiye'ye" adlı programda konuşan Yarar, Türkiye'nin sınırında düzenlediği operasyonlarla çok büyük bir adım attığını belirtti.

Türkiye'nin son dönemde yaptığı operasyonlara değinen Yarar, "Mehmetçiğimiz şu anda yakın dönemin en büyük operasyonlarını icra ediyor. Pençe, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı... İdlib dediğiniz alan, coğrafya olarak baktığınızda 900 kilometre uzunlukta, 30 kilometre derinlikte. Burada bütün birlikler sınır ötesinde. 1923'ten beri Türkiye'nin yapmış olduğu en büyük sınır ötesi operasyonlar ve harekatlar icra ediliyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın neredeyse 10 katı büyüklükte diyebiliriz." diye konuştu.

"Eğer oyun bozabiliyorsanız, çok büyük şeyler başarıyorsunuz demektir." diyen Yarar, "Türkiye'nin 1984'en beri terör ve terör unsurları yüzünden cebinden çıkan parası yaklaşık 300 milyar dolar. Bugün oynadığımız ve bozmaya çalıştığımız şey aslında yıllardan beri Türkiye'ye yapılmaya çalışılan kıskacı yıkmak. Fırat'ın doğusu diye lütfen harekatı küçümsemeye çalışanlara şunu söyleyin; 'Kuşatmalar yarılmadan devletler büyümez.' Önce kuşatmayı yarmanız lazım. O kuşatmayı yardığınız andan itibaren büyük devlet olmaya başlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize"

Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk askerlerinin bulduğu tünellere de değinerek, şunları kaydetti:

"Bölgede 4 senede yaklaşık 1 milyar dolar para harcayarak yapılmış tüneller var, tam 500 kilometre. 4 senedir neye hazırlanıyorlardı ve niçin yerin altına 500 kilometre tünel kazma ihtiyacı hissettiler? Bunlar bugün için kazılmadı, ilk kazıldığı tarihler 2014. 15 Temmuz darbe girişimi olsaydı bu tünellerden Türkiye'ye çıkış yapacaklardı. O yüzden bölgeye baktığınızda eğer hala oyunların ne kadar büyük olduğunu anlayamıyorsak bir sorun var demektir. Hala Türkiye'de 'PYD bir terör örgütü müdür değil midir' tartışması yapılıyorsa vay bizim halimize."

Türkiye'nin neredeyse son 35 yılını çalan terör belasının uluslararası bir proje olduğuna da dikkat çeken Yarar, "İsrail'in çok önemli bir gazetesi biz barış harekatını bitirdiğimizde '6 yıllık proje 6 günde bitti' diye bir açıklama yaptı. Sizce 6 yıllık projenin başlangıç tarihine baktığımızda hangi tarihe denk geliyor. PYD'nin bölgeye yapılandırıldığı silahlandırıldığı malzeme sevkiyatının yapıldığı günden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA