Metaverse'de Sosyalleşebileceğiniz Üç İlginç Yer

Uçsuz bucaksız parsellere bölünmüş bir evrende sosyal yaşamınız nasıl olurdu, hiç tahayyül ettiniz mi? "Yeterince gelişmiş bir teknoloji, sihirden ayırt edilemez" diyor Arthur C. Clarke.

Metaverse'de sosyal yaşam, sihirden de ötede.

Metaverse'de sosyal yaşam denilince aklımıza birkaç arkadaşımızla buluşup bir kafede oturmak, parkta yürüyüş yapmak veya bisikletle şehir merkezinde dolaşmak şeklinde aktiviteler gelebilir. Bir bakıma evet, bunlar meta evreninde yapabileceğiniz faaliyetlerdir. Ancak, şunu unutmayın, meta evreni hayal edebileceğinizden çok daha fazlasıdır. Gelin birlikte bakalım.

6 HAZİRAN 1944

Yukarıda verdiğim tarihi okuduğunuz zaman şaşırdığınızı hissediyorum. 6 Haziran 1944 tarihinde bırakın meta evrenini bilgisayar bile yoktu. Peki bu tarihi seçmemin sebebi sizce ne olabilir? Ben söylemek istiyorum.

Bu tarih, İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olan "Normandiya Çıkarması" veya "D-Day" olarak adlandırılan ve müttefik kuvvetlerin 1944 yılının haziran ve eylül aylarında Nazi Almanyası'na karşı yürütmüş olduğu operasyonların tarihidir.

Meta evreninde dilerseniz arkadaşlarınız veya aileniz ile birlikte bu operasyonlara katılabilir, Nazi Almanyası'na karşı müttefik devletlerin yanında yer alıp savaşabilirsiniz. Müttefik devletler yerine Nazi Almanyası'nı da seçebilirsiniz.

Meta evrenine bağlanmak için kullandığımız araç ve gereçlerin nitelikleri arttıkça deneyimleyeceğimiz olay ve olguların da gerçekçi olması bir o kadar fazla olacaktır. Örneğin, patlayan bombaların seslerini, bastığınız yüzeyin hissiyatını, barut kokusunu ve daha birçok şeyi gerçeğe yakın deneyimleyebileceksiniz. Bu tür organizasyonların sanal sosyalleşmeye çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca, ilkokulda, lisede ve üniversitede eğitim gören ve bireysel olarak öğrenmek isteyen herkes bu büyük olayı "görerek" deneyimleyebilecektir.

26 NİSAN 1986

Bu tarih, genç okuyucularıma biraz uzak gelebilir ama orta yaşlardaki okuyucularım ne demek istediğimi anlayacaktır. 26 Nisan 1986 tarihi, şu günlerde de adını sıkça duyduğumuz bir bölgenin tarihidir.

Çernobil Nükleer Güç Santrali'nden bahsediyorum. Santral, 26 Nisan 1986 gecesi 01: 23: 40'ta ne yazık ki infilak etmiştir. Meta evreninde, dünyanın gidişatını değiştiren bu olayı görebildiğinizi düşünmenizi istiyorum. "Sosyal yaşam ile ilgisini çözemedim" diyebilirsiniz.

Aslında bakarsanız, en çok sosyalleşmenin olduğu konulardan biri de Çernobil olacaktır. Çünkü, bu satırları okuyan sizlerin dışında, Amerikalılar, Endonezyalılar, Çinliler gibi birçok ülkenin vatandaşı dünyayı etkileyen ve etkisi yıllarca sürecek bu olayı öğrenmek istiyor. Ben Çernobil'i ziyaret ettiğimde (gerçekte) aynı anda Kanada'dan, Hong Kong'tan, Japonya'dan ve Rusya'dan insanlar ile tanıştım. Hatta aynı masada yemek yediğimizde farklı uluslardan gelen insanlar ile sohbet etme şansı bulmuştum. Kısacası, sosyalleşmede mekanının veya zamanının bir öneminin olmadığını düşünüyorum.

11 EYLÜL 2001

Hala zihnimizde yaşayan ve sadece bir ülkeyi değil, dünyayı korkutan bir olayın tarihidir 11 Eylül 2001. Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırı yapıldığı sırada ben oldukça küçük yaştaydım ancak CNN gibi haber merkezlerinin yayınladıkları canlı görüntüleri hala unutamıyorum. Aynı olayın meta evreninde tekrarlanmasını ister miydiniz? Açıkçası ben isterdim.

Bu da farklı bir sosyalleşme alanı benim için. Sıradan düşünmeyin lütfen. Hepimiz kafede, sinemada, tiyatroda veya bale gösterisinde sosyalleşebiliriz. Benim dikkat çekmek istediğim nokta ise felaketlerin olduğu yerlerde sosyalleşmek.

Çünkü, gerçek hayatta yolcu uçakları gökdelene çarptığında insanların bilinçli davranmasını bekleyemezsiniz. Herkes panik yapar ve hata yapma olasılığı korkuyla birlikte muazzam düzeyde artar. Eğer meta evreninde benzer bir simülasyon yapılırsa bir terör olayında nasıl hareket edilmesinin önemi görsel ögeler ile öğretilebilir ve sanal ortamda da olsa bilinç kazandırılabilir. Konu başlığında belirttiğim sosyalleşme kavramını ilk okuduğunuzda muhtemelen arkadaşlık ilişkileri veya aile bağları aklınıza gelmiştir.

Bu konuda haklı olduğunuz su götürmez bir gerçek. Ancak, meta evreni sadece bununla sınırlı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Vermiş olduğum üç örnek, gerçek hayatta karşımıza çıkan örneklerin oldukça küçük bir kısmıdır. Bu örneklerin yanında, koronavirüs küresel salgını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, 2011 yılındaki Japonya Depremi vb. birçok olayı meta evreninde görebiliriz.

Sadece olaylar değil aynı zamanda deprem, sel, yangın gibi doğal afetler ile beşeri afetleri de görebilir; nasıl davranmamız konusunda bilgi ve bilinç sahibi olabiliriz. Zahiri (sanal) görüntünün gerçek olaylar ile birleştirilmesi; özellikle meta evreninde kişiye çok büyük değer katacaktır.

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Space Mag Türkiye / Teknoloji