Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz'ın hastalığı neydi? Mesut Yılmaz ne zaman defnedilecek?
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Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz'ın hastalığı neydi? Mesut Yılmaz ne zaman defnedilecek?

30.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:02
Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz'ın hastalığı neydi? Mesut Yılmaz ne zaman defnedilecek?

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü gelişme sonrası vatandaşlar, Mesut Yılmaz ne zaman defnedilecek gibi konuları araştırdı. Peki, Mesut Yılmaz neden öldü, hastalığı neydi?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz'ın hastalığı neydi? Mesut Yılmaz ne zaman defnedilecek konuları merak edildi. Peki, Mesut Yılmaz'ın hastalığı neydi? Mesut Yılmaz ne zaman defnedilecek? Mesut Yılmaz neden öldü?

MESUT YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye'nin eski başbakanlarından olan Mesut Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlandı. Bunun üzerine yapılan operasyonda Mesut Yılmaz'ın akciğerindeki tümör temizlendi.

Bu süreçten sonra mayıs 2020'de de Yılmaz'ın bu defa beyin sapında tümör saptandı. 72 yaşındaki Mesut Yılmaz tümör nedeniyle ameliyata alınırken, ameliyattan sonra tedavisine devam edildi. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz yaptığı açıklama ile Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

MESUT YILMAZ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz da konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, henüz cenaze töreniyle ilgili bilgilerin belli olmadığını belirtti. Yılmaz, durumu çocuklarına da bildirdiğini ve çocuklarının hastaneye doğru yola çıktığını aktardı.

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