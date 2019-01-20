Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti

Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti

Oyuncu Mesut Akusta'nın annesi Sare Akusta yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu Mesut Akusta, annesinin ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyurdu.

"CANIM ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

Mesut Akusta, "Canım annemiz Sare Akusta hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun!"

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