Mesut Akusta'nın Annesi Hayatını Kaybetti

Biraz acı çekin iyidir. Hayatınız hep para pul kimseye katkınız yok yasaminiz keyifli kahve içtik keyifli Denizli keyifli para kazandık başka bişey yok setlerde nasıl kibirli olduğunu hepsini girduk
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Usta oyuncu Mesut Akusta, annesinin ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden sevenlerine duyurdu.
"CANIM ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"
Mesut Akusta, "Canım annemiz Sare Akusta hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yarın Kavacık Çavuşbaşı Yavuz Sultan Selim Camii'nden öğle namazından sonra son yolculuğuna uğurlayacağız. Arayan soran tüm dostlardan Allah razı olsun!"