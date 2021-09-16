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Meslek lisesinden tıp fakültesine

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meslek lisesinden tıp fakültesine

Meslek lisesinden mezun olan ve doktorluk hayaline ulaşmak için pes etmeden çalışan Muhammed Bozkurt, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Meslek lisesinden mezun olan ve doktorluk hayaline ulaşmak için pes etmeden çalışan Muhammed Bozkurt, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 12 çocuklu Bozkurt ailesinin en küçük çocuğu olan Muhammed Bozkurt, ilkokul ve ortaokul eğitiminin ardından mesleki ve teknik anadolu lisesinde eğitimine devam etti. Muhammed, burada elektrik elektronik alanında eğitim alsa da çocukluk hayali olan doktorluktan vazgeçmedi. 2016 yılında liseyi birincilikle bitirdi ancak LYS'de barajı geçemedi. Mezun olduktan sonra köy işlerinde babasına yardımcı olan Muhammed geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Uğur Kurs ile sınava tekrar hazırlandı.

BAŞARILI BİR CERRAH OLMAK İSTİYORUM

Hayallerine ulaşmak için pes etmeden çalışan Muhammed, 2021 YKS'de 428.844 puan alarak Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşmeyi başardı. Meslek lisesinde elektrik elektronik eğitimi aldığını söyleyen Muhammed, "Meslek lisesinde temel derslerin sayısı daha az bu nedenle biraz daha dezavantajlı oluyoruz. Bu nedenle sınava girdiğim ilk yıl üniversitelerin tıp fakültesine yerleşecek kadar iyi bir puan alamadım. Ama ben pes etmeden çalıştım. Hedefim iyi bir cerrah olmak. İnsanlara şifa olabilmek" diye konuştu.


Meslek lisesinden tıp fakültesine

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