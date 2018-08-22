Meslek Fabrikası "Çiçek Açtı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda açılan "Profesyonel Çiçek Tasarımı Kursu" büyük talep gördü. Aldıkları 5 günlük ücretsiz eğitimle hobilerini mesleğe çeviren İzmirli kadınların yaptığı çalışmalar, tarihi binayı adeta çiçek bahçesine çevirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki işgücü potansiyelini güçlendirmek ve sektörlere kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurduğu Meslek Fabrikası, her yaştan İzmirliye aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri beceriler kazandırırken, sosyal ilişkilerinin gelişmesine de uygun zemin hazırlıyor. Artan kurs çeşitliliği, meslek fabrikasındaki hareketliliği de giderek artırıyor. Son yıllarda yükselişe geçen dekoratif çiçekçilik sektörü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda açılan Profesyonel Çiçek Tasarımı Kursu ile yeni kalifiye elemanlar kazanıyor. Çiçekçiliği hobinin ötesine taşımak isteyen İzmirli kadınlar, aldıkları 5 günlük hızlandırılmış eğitimle çok şey öğreniyor. Renkleri, kokuları ve görünümleri ile girdikleri ortama hayat veren çiçekler, meslek fabrikasındaki kursla birer eserine dönüşüyor. Çiçeklerle ilgili teorik bilgilerle başlayan kursta çiçeklerin bakımından buket tasarımına, teraryum dizaynından gelin tacı yapımına, kapı süsünden çiçekli şapka dekorasyonuna kadar akla gelen her konuda pratik olanağı sağlanıyor.

Çiçekçilik eğitimi veren başka kurum yok

Profesyonel çiçekçilik kursu eğitmeni Sema Altan, Amerika'da da çiçek tasarımı eğitimleri verdiğini ve 30 yılı aşkın bir süredir çiçekle uğraştığını belirterek, Türkiye'de ilk defa özel sektörün dışında profesyonel çiçekçilik kursunu İzmir Büyükşehir Belediyesinin açtığına dikkat çekti. Altan, "Meslek fabrikası açarak harika bir iş yaptı. Aşırı bir talep oldu ve ancak bir bölüm öğrencimizi kursa alabildik. Çiçek piyasasında eğitim veren hiçbir kurum yok. Her mesleğin bir kursu var. Kuaförlükten tornacılığa kadar. Ancak çiçekçilik dalında kurs bulmak da eğitimci bulmak da çok zor" dedi. Dışarıda alınan iki günlük eğitimlerin bile oldukça pahalı olduğuna dikkat çeken Sema Altan, "İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde öğrencilerimiz bir şans yakaladı. Bu değerdeki bir kursa ücretsiz sahip oldular. Üstelik meslek fabrikası alışagelmiş kursların yanı sıra genç ve dinamik kadrosu sayesinde yepyeni, gözde mesleklerin kurslarını açarak piyasadaki hareketliliği de artırıyor" diye konuştu. - İZMİR