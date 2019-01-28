Meryem Uzerli Bacak Pozuyla Instagram'ı Salladı

En son "Öteki Taraf" projesi ile beyaz perdede izlediğimiz güzel oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medyada paylaştığı dikkat çekici pozu ile takipçilerinden tam not aldı.

BACAK POZU İLE INSTAGRAM'I SALLADI

Daha önce de cesur pozlarla gündeme gelen Meryem Uzerli, bir çocuk annesi olmasına karşın iddialı bacak pozu ile sosyal medyayı salladı. Daha üzerinden bir gün geçmeden binlerce beğeni ve yorum ile sevenlerinden geri bildirim aldı.