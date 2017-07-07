Meryem Uzerli Çocuğunun Babası İçin İlk Kez Konuştu: Paramı Alıp Kaçmıştı

İş adamı Can Ateş'in, 17 Mart 2015 tarihli HT MAGAZİN'de yer alan 'Aşk Batığı' haberi nedeniyle Habertürk'e açtığı, 100 bin TL'si maddi, 100 bin TL'si manevi 200 bin TL'lik tazminat davası dün görüldü. Ateş'in, kızı Lara'nın annesi Meryem Uzerli'nin parasını alıp kaçtığı haberiyle ilgili, güzel oyuncu, "İddialar doğru" diyerek tanıklık yaptı.

500 BİN EURO'MU ZOR ALDIM

Meryem Uzerli duruşmada haberin doğru olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu ifadesinde, "Kendisi sigorta işi yapıyordu. Paraya sıkışık olduğunu söylediği için parça parça olmak üzere toplamda 500 bin Euro borç verdim. Alacağımı 6-7 ay sonra iki kişiyi ara sokarak ve baskı yaptırarak aldım" diye konuştu.