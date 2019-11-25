Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi
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Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen Merve Boluğur, Instagram hesabından tüm dostlarını sildi. Oyuncunun neden böyle bir şey yaptığı ise hayranları tarafından merak konusu oldu.

25.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:39
Merve Boluğur, sosyal medya hesabından tüm dostlarını sildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan , sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi. Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.

TRAVMAYI ATLATAMADI MI?

Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı. Boşandıktan sonra kendini işine veren ve kabuğuna çekilen Boluğur'un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

TÜM DOSTLARINI SİLDİ

Sosyal medyada oldukça aktif olan güzel oyuncunun son hamlesi ise dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. hesabından iddialı pozlar paylaşan Merve Boluğur, tüm dostlarını sosyal medya hesabından sildi. Yakın dostlarıyla arasına mesafe koyan oyuncunun, bundan sonra kimseyle görüşmeyeceği iddia edildi.


Haber Videosu: Merve Boluğur'un sosyal medyadaki hamlesi, sevenlerini şaşırttı!
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HABER YORUMLARI (2)

  • GERÇEKCİ:
    Bu moral bozucu haberle bu hafta nasıl geçecek şimdi yaaaa, Bu gibi haberleri lütfen pazartesi günleri vermeyin. Zaten sendromla başlıyoruz haftaya. bide üstüne bu haber çok üzer bizi. . . . .
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