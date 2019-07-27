Merve Boluğur siyah bikinili cesur pozuyla sosyal medyaya damga vurdu

Deniz sezonunu açan güzel oyuncu Merve Boluğur, siyah bikinisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

BİKİNİLİ POZLAR YAZA DAMGA VURUYOR

Yaz aylarının başlamasıyla güney sahillerine akın eden ünlü isimlerden tatil pozları gelmeye devam ediyor. Deniz ve Güneş'in tadını çıkaran ünlü isimlerin bikinili pozları sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.

MERVE BOLUĞUR'DAN DA TATİL POZU GELDİ

Adeta bikinileriyle şov yapan kadın ünlüler, paylaştığı pozlarla birbiriyle yarışıyor. Tatil paylaşımı yapanlar arasına oyuncu Merve Boluğur da dahil oldu.

"GÜNEŞİ GÜLÜŞÜNE NASIL SIĞDIRDIN?"

Başarılı oyuncu Instagram hesabından "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" notuyla deniz kenarında verdiği siyah bikinili pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu bu pozuyla takipçilerinden 78 bin beğeni aldı.