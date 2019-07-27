Merve Boluğur siyah bikinili cesur pozuyla sosyal medyaya damga vurdu
Oyuncu Merve Boluğur, siyah bikinisiyle verdiği cesur pozla adından söz ettirdi.
Deniz sezonunu açan güzel oyuncu Merve Boluğur, siyah bikinisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.
BİKİNİLİ POZLAR YAZA DAMGA VURUYOR
Yaz aylarının başlamasıyla güney sahillerine akın eden ünlü isimlerden tatil pozları gelmeye devam ediyor. Deniz ve Güneş'in tadını çıkaran ünlü isimlerin bikinili pozları sosyal medyada da büyük yankı uyandırıyor.
MERVE BOLUĞUR'DAN DA TATİL POZU GELDİ
Adeta bikinileriyle şov yapan kadın ünlüler, paylaştığı pozlarla birbiriyle yarışıyor. Tatil paylaşımı yapanlar arasına oyuncu Merve Boluğur da dahil oldu.
"GÜNEŞİ GÜLÜŞÜNE NASIL SIĞDIRDIN?"
Başarılı oyuncu Instagram hesabından "Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın" notuyla deniz kenarında verdiği siyah bikinili pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu bu pozuyla takipçilerinden 78 bin beğeni aldı.
YORUMLAR (31)
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Cehennem ateşi 100 de 100 bunlarda tutuşturulacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yılları Bir Güne Nasıl Sığdırdın Bana da Söyle Bana da Söyle Bende Bileyim. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cidden cesurmuş. cesurluğun adımı değişdi. o zaman daha cesur olmaya davet ediyorum seni. anan baban gurur duyar. ne CESUR KIZIMIZ VAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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OYSA BEN SENI YERE GÖKE SIGDIRAMADIM MERVEM. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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acıktırdı valla. . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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BU KARIYI GÖRÜNCE EVDEKİNE EKMEK VERESİM GELMİYORCevap Yaz 12 35 Yayından Kaldır
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Mal2 Yayından Kaldır
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AFERİN 10 PUAN YILDIZLI PEKİ. . . . . . . . . . AÇAN AÇANACevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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kapa çeneni sana ne1 6 Yayından Kaldır
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NE GÜZEL HER YER GÜNLÜK GÜNEŞLİK. . AÇAN AÇAR. . AÇMAYAN AÇMAZ. . İŞTE ÖZGÜRLÜK BU. . HERKESTE MERAK EDİP Bİ GÜZEL BAKIYOR. . BAKMIYORUM DİYEN YALAN SÖYLÜYOR. . İSTEMEYEN BAKMAZ. . . HATTA. . SAYFAYI TIKLAMAZ. . ES GEÇ GİT. HERKESİN KENDİ BİLECEĞİ BİRŞEY. . HER YER KAVRULUYOR ZATEN. . ŞURDA İKİ AY SONRA HER YER KAPANACAK ZATEN. . BIRAKIN ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ÇIKARALIM. . DENİZE GİDEMEYEN GARİBANLARI DÜŞÜNÜP AÇILIYORLAR. . LÜTFEN BİRAZ DÜŞÜNÇELİ OLALIM. . HAKSIZ MIYIM YANİ. . :):)4 2 Yayından Kaldır
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