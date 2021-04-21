Mert Şener Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı seçildi
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Mert Şener Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı seçildi

Mert Şener Türkiye Eğitim Federasyonu Genel Başkanı seçildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eğitim sektöründe öğrenci haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, Türkiye Eğitim Dernekleri Federasyonu'na aday gösterilerek tek liste ile genel başkanlığa seçildi.

Eğitim sektöründe öğrenci haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, Türkiye Eğitim Dernekleri Federasyonu'na aday gösterilerek tek liste ile genel başkanlığa seçildi. Seçime tek liste ile giden Mert Şener, 1250 oy ile federasyonun bu zamana kadar en çok oy alan genel başkanı oldu.

Eğitim sektöründe yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunacaklarını ve sektör temsilcilerine yönelik eğitimler düzenleyeceklerini açıklayan Mert Şener; "İSTEAD kurulduğu ilk günden itibaren birçok projeye imza attı ve inanıyorum ki Türkiye Eğitim Dernekleri Federasyonu olarak da birçok ilke imza atacağız. İSTEAD İstanbul'da hizmet veren eğitim sektörü temsilcilerinin sesi olmayı başardı, İstanbul'da eğitim ve eğitim dışı vatandaşlarımızın tüm sorunlarını ve isteklerini bağlı bulunan çoğu bakanlıklarımıza ilettik ve birçok sıkıntıyı kısa sürede çözdük. Bu sorunların çözülmesinde hükümetimizin çok büyük bir payı var" diye konuştu.

İSTEAD olarak İstanbul'da eğitim adına yapılamayan birçok yardımı, projeyi ve semineri hayata geçirdiklerini belirten Şener, "Başarılı öğrencilerimize burslar ve kurslar verdik. Örneğin; 3 bin kişiye ücretsiz kurs vermek gibi, bu konuda tecrübeliyiz, eğitim sistemimizi güçlendirmek istiyoruz. İstanbul, eğitim sektörüne yapılan yatırımlar açısından her geçen gün büyümesini sürdürüyor ve İstanbul'a gösterdiğimiz her türlü alaka ve gücü şimdi tüm Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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