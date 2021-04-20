Mert Şener eğitime dair açıklamalarda bulundu
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Mert Şener eğitime dair açıklamalarda bulundu

Mert Şener eğitime dair açıklamalarda bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Eğitim Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener eğitim sistemine dair açıklamalarda bulunan Mert Şener, "Eğitimi tam da olması gerektiği gibi özgürlükle buluşturduk.

Türkiye Eğitim Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener eğitim sistemine dair açıklamalarda bulunan Mert Şener, "Eğitimi tam da olması gerektiği gibi özgürlükle buluşturduk. Eğitimin insan formatlama aracı olarak kullanılmasına bizim tahammülümüz olamaz. Öğrencileri at yarışındaki gibi birbiriyle yarıştıran sistemi biz kabul etmeyiz. Eğitim-öğretim bilgiye ve hikmete ulaşabilmek için olmalıdır. Tüm reformlar buna yöneliktir. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin büyük sorumluluğu var. Eğitim sistemimiz öğrenciye en başta özgüven vermek zorundadır. Eğer gençlerimiz eğitim gördükçe, diline, ecdadına yabancılaşıyorsa çok ciddi problem var demektir. Okullar kendi dilinden, kendi toplumundan utanan ve uzaklaştıran bireyler yetiştiriyorsa talim ve terbiyede ciddi arıza var demektir." dedi.


Mert Şener eğitime dair açıklamalarda bulundu
Mert Şener eğitime dair açıklamalarda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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