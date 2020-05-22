Mert Aslan'ın seçkileri modaseverlerle buluşacak
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Mert Aslan'ın seçkileri modaseverlerle buluşacak

Moda editörü Mert Aslan'ın seçtiği tasarım markalarıyla gerçekleştirilen alışveriş şenliği 'Mert Aslan Presents' bu yıl Morhipo.com'da olacak.

Mert Aslan'ın seçkileri modaseverlerle buluşacak
22.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:58

Moda editörü Mert Aslan'ın seçtiği tasarım markalarıyla gerçekleştirilen alışveriş şenliği 'Mert Aslan Presents' bu yıl Morhipo.com'da olacak.

Mert Aslan'ın seçtiği ve tasarım markaların yer aldığı alışveriş şenliği 'Mert Aslan Presents'ın online'da ilk defa Morhipo.com'da olacağı duyuruldu. Aksesuardan çocuk giyime geniş yelpazedeki markaların bir araya geldiği projede, seçkin tasarım ürünlerinin Morhipo.com kullanıcılarının beğenisine sunulacağı bildirildi. Yapılan açıklamada "Madam Malachite'in doğu-batı kültürünü bir araya getiren renkli çantaları; Ninon, Reian Jewellery ve Bendis'in göz alıcı aksesuarları; Fiolas'ın ferahlatan kokuları; Tullaa'nın el işçiliğiyle dokunan doğal çantaları ve Pinolini'nin çocuklara özel hem şık hem doğal kıyafetleri Mert Aslan Presents'ta yer alıyor" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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