MERSİN YILANLARIN ÇİFTLEŞME DANSI

MERSİN'de 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı, görenleri şaşırttı. O onlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kocavilayet Mahallesi Gelincik Tepesi'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti. Bu sırada bölgede bulunan bir kişi, bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Diğer görüntü ise Tarsus ilçesinde çekildi. İlçenin yüksek kesimlerindeki yerleşim biriminde çekilen görüntüde de 2 yılanın uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kaybolması cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Uzmanlar, mevsimi nedeni ile yılanların bu dönemde çiftleştiğini dile getirerek, vatandaşlardan hayvanlara zarar vermemelerini istedi.

Kaynak: DHA