Mersin'deki okaliptüs ormanına ekoturizm parkuru yapılıyor
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Mersin'deki okaliptüs ormanına ekoturizm parkuru yapılıyor

Mersin'deki okaliptüs ormanına ekoturizm parkuru yapılıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karabucak Okaliptüs Ormanı'nda yapılacak ekoturizm parkurunun, eylül ayında doğaseverlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Karabucak Okaliptüs Ormanı'nda yapılacak ekoturizm parkurunun, eylül ayında doğaseverlerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ormanda ekoturizm parkuru hazırlama çalışması sürüyor.

Tanıtım, yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarının yanı sıra dinlenme alanlarının da yer alacağı 3 bin 730 metrelik parkura yerleştirilecek malzemeler, doğal dokuya zarar vermeden taş ve ahşaptan üretilecek.

Bölgeyi ziyaret eden Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekoturizm aktivitelerinin ilgi göremeye başladığını belirtti.

Akduman, ekoturizm planlarının hızla faaliyete geçirilmesi gerektiğini, orman içerisinde 3 bin 730 metre uzunluğunda kurulacak parkurun eylül ayında doğaseverlerin hizmetine sunulacağını bildirdi.???????

Mersin'deki okaliptüs ormanına ekoturizm parkuru yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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