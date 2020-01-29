: Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi

29.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:35

Suriye tarafından ateşlenen bir füzenin Mersin'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

3 SAATLİK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile Adana kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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