Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
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Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi

Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 saat süren arama çalışmasından bir sonuç alamadı.

29.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:35
Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi

Suriye tarafından ateşlenen bir füzenin 'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

3 SAATLİK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.


Haber Videosu

: Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
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