Mersin'deki 'füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 saat süren arama çalışmasından bir sonuç alamadı.
Suriye tarafından ateşlenen bir füzenin Mersin'in Tarsus ilçesine düştüğü ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.
3 SAATLİK ARAMADAN SONUÇ ÇIKMADI
Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan bir kişi, Suriye'den ateşlenen bir füzenin ilçeye bağlı Kefeli Mahallesi ile Adana kent sınırları arasına düştüğü ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, bir narenciye bahçesinde araştırma yaptı. Bölgede yapılan yaklaşık 3 saatlik araştırmada, herhangi bir bulguya rastlanmadı.