Mersin'deki FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı
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Mersin'deki FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

Mersin'deki FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personelden 2'si tutuklanırken, 15'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 askeri personelden 2'si tutuklanırken, 15'i 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 'mahrem imam' olarak sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, faaliyet gösterdikleri illerde kendilerine bağlı olarak faaliyet yürüten askeri personeller ile ankesörlü hatlardan irtibat kurdukları belirlendi. Ankesörlü hatlardan arandığı değerlendirilen 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, 1 açıkta uzman çavuş, 1 ihraç binbaşı ve 3 ilişiği kesilen askeri öğrenci olmak üzere 17 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ağustos tarihinde Mersin merkezli Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, 15'nin ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldığı bildirildi. - MERSİN

Mersin'deki FETÖ operasyonunda 2 asker tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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