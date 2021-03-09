Mersin'de plastik boru yüklü tır yandı
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Mersin'de plastik boru yüklü tır yandı

09.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:20
Mersin'de plastik boru yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan plastik boru yüklü tır yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan plastik boru yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Bahattin Şahin yönetimindeki 47 PR 240 plakalı plastik boru yüklü tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde yanmaya başladı.

Alevler, kısa sürede tırın dorsesine sıçradı.

Yangını fark eden sürücü Şahin'in itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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