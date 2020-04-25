Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
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Toroslar, Mersin, Yaşam, Haber

Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında olan balaban kuşu, Mersin'de yaralı olarak bulunduktan sonra tedavi edildi ve koruma altına alındı.

25.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:50
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çopurlu Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan balaban kuşu, belediye ekiplerine teslim edildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Toroslar Belediyesi ekipleri, nesli tükenmekte olan kuşun tedavisine başlayarak iyileşmesini beklemek için koruma altına aldı.

SOL DİRSEK EKLEMİNDE PARÇALI KIRIK TESPİT EDİLDİ

Belediyenin veteriner hekimi, kuşun sol dirsek ekleminde tek parçalı kırık tespit etti. Yaralı bölgeye ilk müdahaleler yapılarak, bandaj uygulaması ile kuşun genel durumu düzeltildi. Gözetim altına alınan balaban kuşu, gerekli tedavisinin yapılmasının ardından doğaya yeniden bırakılacak.

Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı bulundu

"SİZ EVDE KALIN BİZ HER CANLININ YANINDAYIZ"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini, ilçe sakinlerinin de bu süreci en az etkiyle atlatması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, bu çalışmalara doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren hayvanların da dahil olduğunu söyledi. "Siz evde kalın, biz Toroslarımızda yaşayan her canlının yanındayız" diyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımız tarafından yaralı olarak bulunan balaban kuşumuzu teslim alarak gerekli tedavisini yaptık. İnşallah kısa sürede yeniden doğal yaşamına dönecek. Bu tür nesli tükenmekte olan canları korumak bizlerin sorumluluğudur. Bizlere haber vererek duyarlı davranan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu

Kaynak: İHA

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