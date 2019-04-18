Masaj Salonunda Fuhuş Rezaletine Operasyon! 6 Gözaltı
Mersin'de masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı.
Mersin'de masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı.
FUHUŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, masaj salonunda bulunun 2 erkek ve 3 kadın ile birlikte iş yeri sahibi H.İ.Ö. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Şüphelilerden iş yeri sahibi H.İ.Ö., 'Fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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ay akşamdan ışıktır yaylalar yaylalar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonu mutlu sonla bitmiş??Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gurban olayım şeriat mahkemesine. . . hemen idam. bak bakalım birdaha yapan olurmuCevap Yaz 4 17 Yayından KaldırMÜLAYİM SERT: sen yapamıyon diye kızıyon değil mi tabi senin iş işten geçmiştir.4 Yayından Kaldır