Masaj Salonunda Fuhuş Rezaletine Operasyon! 6 Gözaltı

Masaj Salonunda Fuhuş Rezaletine Operasyon! 6 Gözaltı

Mersin'de masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı.

Mersin'de masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen işyeri sahibi tutuklandı.

FUHUŞ OPERASYONU DÜZENLENDİ

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, masaj salonunda bulunun 2 erkek ve 3 kadın ile birlikte iş yeri sahibi H.İ.Ö. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden iş yeri sahibi H.İ.Ö., 'Fuhuş, fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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