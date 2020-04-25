Mersin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
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Mersin, 3. Sayfa, Haber

Mersin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü.

25.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:42
Mersin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut mevkisinde Mürsel Süder'in kullandığı 33 K 3961 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alandan yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kaza, yoldan geçen vatandaşların durumu fark edip jandarmaya bilgi vermesi üzerine ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptığı incelemede biri çocuk 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Ölenlerden birinin 9-10 yaşlarında çocuk olduğu belirlenirken, diğer iki kişinin ise araç sürücüsü Mürsel Süder ile eşi Türkan Süder olduğu bildirildi.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alınırken, cenazelerin bulundukları yerden çıkarılması için AFAD ekiplerinin beklendiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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