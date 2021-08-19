Mersin'de elektrikli otobüsler test ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, toplu taşımada kullanılmak üzere elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, toplu taşımada kullanılmak üzere elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 metre uzunluğunda ve toplam 9 büyük aküden oluşan elektrikli otobüs, rampa çıkma, çekiş gücü, kilometre menzili ve yakıt sarfiyatı ile birlikte konfor düzeyi test ediliyor. Vatandaşların ulaşımına da sunulan araç hem merkeze hem de yayla köylerine gönderiliyor. Aracın çekiş ve konfor gücünün yanı sıra vatandaşların memnuniyet derecesi de gözlemleniyor. Her sefer sonunda vatandaşlardan memnuniyet anketi alınıyor. Tüm testler tamamlandığında elektrikli aracın maliyet analizi yapılacak.

"Çevre duyarlığı açısından önemli bir çalışma"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisindeki konuşmasında, toplu taşımada yeni bir çalışma başlatarak, elektrikli otobüsleri test aşamasına aldıklarını söyledi. Araçların çekiş gücü, performans, konfor ve yakıt tüketimine baktıklarını ifade eden Seçer, "Çevre duyarlılığı açısından önemli çalışmalar diye düşünüyorum. CNG otobüs alımları da böyleydi. Bu elektrikli otobüslerin testleri de olumlu çıkarsa, performansları uygun olursa, belediyemiz kentimize bu otobüslerden de kazandırırsa hem yeni nesil yakıtlar hem çevre dostu yakıtlar hem modern bir toplu taşımacılığa daha süratle adım atmış oluruz" dedi.

"Amacımız geleceğe iyi bir çevre bırakacak araçlara sahip olmak"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, çevre dostu araçlarla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin envanterini yenilemek istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Yenilenebilir enerji olan elektrikli otobüsleri test aşamasına aldık. Şu anda araçlarımızın çekiş gücüne, performansına, konforuna ve yakıt tüketimlerine bakıyoruz. Bu testlere müteakip daha önceki eskiyen araçlarımız varsa ya da dizel yakıtlı araçlarımızı elektrikli araçlara çevirmeyi planlıyoruz. Şu anda önümüzdeki araç 9 metre bir araç olup yaklaşık 35 yolcu kapasitesine sahip, ayakta yolcuyla beraber 60 yolcu kapasitesine sahip bir araçtır. En büyük amacımız, çevreye zarar vermeden insanlara ekolojik dengeyi sağlayan, geleceğe iyi bir çevre bırakacak araçlara sahip olmak."

Motor sesi yok

Elektrikli otobüsle seyahat eden vatandaşlar, özellikle sessiz oluşundan memnun kaldı. Bir vatandaş, otobüsle ilgili düşüncelerini, "Elektrikli olması çok güzel. Geniş ve sessiz. Diğerleri gibi motor sesi gelmiyor. Koltukları rahat. Gayet güzel, şık bir otobüs" şeklinde dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı