Mersin'de elektrikli bisiklete bağlanıp sürüklenirken bulunan köpeğin tedavisi yapıldı
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Mersin'de elektrikli bisiklete bağlanıp sürüklenirken bulunan köpeğin tedavisi yapıldı

Mersin'de elektrikli bisiklete bağlanıp sürüklenirken bulunan köpeğin tedavisi yapıldı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, elektrikli bisikletle sürüklenirken bulunan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Mersin'de, elektrikli bisikletle sürüklenirken bulunan köpek, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde 12 Temmuz'da bulunduktan sonra Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen köpeğin bakımları yapıldı.

Tedavisinin ardından yeniden koşmaya başlayan ve "Masum" adı verilen köpek, rehabilitasyon sürecinden de geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen veteriner hekim Mustafa Ersen Bebek, elektrikli bisikletle sürüklenmesinin köpekte yaralanmalara yol açtığını belirtti.

"Şu anda tedavisi iyi aşamada, sahiplendirmeye uygun"

Şu anda köpeğin sadece derin yaralarının kaldığını aktaran Bebek, şu bilgileri verdi:

"Derin yaralanmalar da yaklaşık bir hafta içerisinde kapanacak. Halsizlik, iştahsızlık vardı. Ürkek olduğu için herhangi bir şekilde insanlara yaklaşmıyordu. Şu anda ise bize karşı gayet ılıman bir şekilde yaklaşıp koşup oynar bir vaziyete geldi. Bize çok halsiz ve masum bir şekilde gelmişti. Biz de ismini 'Masum' koyduk. Şu anda tedavisi iyi aşamada, sahiplendirmeye uygun. Sahiplenmek isteyenlerden bu canlarımıza iyi bakmalarını bekliyoruz."

Yalınayak Mahallesi'nde 12 Temmuz'da bir köpeğin, iple bağlandığı elektrikli bisikletle sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1033 lira ceza uygulamıştı.

Mersin'de elektrikli bisiklete bağlanıp sürüklenirken bulunan köpeğin tedavisi yapıldı
Mersin'de elektrikli bisiklete bağlanıp sürüklenirken bulunan köpeğin tedavisi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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