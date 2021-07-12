Mersin'de elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürükleyen kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürükleyen kişiye para cezası verildi

Mersin'de elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürükleyen kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürüklediği tespit edilen kişiye, 1033 lira para cezası uygulandı.

Mersin'de, elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürüklediği tespit edilen kişiye, 1033 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde bir köpeğin, iple bağlandığı elektrikli bisikletle sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 1033 lira para cezası uyguladı.

Köpek, tedavi ve bakımı için Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Bisiklete bağlanan köpeğin yolda sürüklendiği ve arkasından da başka bir köpeğin koştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Son dakika haberi! Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isterken öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de elektrikli bisiklete bağladığı köpeği sürükleyen kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 11:36:35. #1.14#

title