Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
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Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralanırken ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

14.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:18

'in ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı.

Yaralanan Hakkı Gökbük, Ömer Yıldırım, Bülent Çamlı ve Mehmet Sümer hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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: Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
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