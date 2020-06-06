Mersin'de dalgıç polisler sualtı dip temizliği yaptı
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Mersin'de dalgıç polisler sualtı dip temizliği yaptı

Mersin'de çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla dalgıç polislerce denizde sualtı dip temizliği yapıldı.

Mersin'de dalgıç polisler sualtı dip temizliği yaptı
06.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:56

Mersin'de çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla dalgıç polislerce denizde sualtı dip temizliği yapıldı.

Mersin Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar, Çevre Koruma Haftası kapsamında temizlik etkinliği düzenledi. Mersin Yat Limanının bulunduğu marina içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, sualtı dip temizliği yapan dalgıçlar, çok miktarda plastik, lastik ve atık malzeme çıkardı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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