Mersin'de bir hekim koronavirüse yenildi
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Mersin'de bir hekim koronavirüse yenildi

17.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:23
Mersin'de bir hekim koronavirüse yenildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronovirüse yakalanan Dr. Mehmet Yaşar Karabacak (52), sevk edildiği ve tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde koronovirüse yakalanan Dr. Mehmet Yaşar Karabacak (52), sevk edildiği ve tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alata Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi doktorlarından Mehmet Yaşar Karabacak bir ay önce rahatsızladı. Baş ağrısı, yüksek ateş ve eklem ağrılarıyla Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvuran Dr. Mehmet Yaşar Karabacak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Dr. Mehmet Yaşar Karabacak, durumunun kötüleşmesi üzerine Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 20 gündür tedavi gören Karabacak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiEvli ve iki çocuk babası Mehmet Yaşar Karabacak'ın cenazesinin 18 Ocak Pazartesi günü Erdemli Alata Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. 


- Erdemlimersin
Mersin'de bir hekim koronavirüse yenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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