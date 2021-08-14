Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel bölgesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 'Mobil Mutfak Tırı'nı da gönderdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel bölgesine itfaiye ekiplerinin yanı sıra 'Mobil Mutfak Tırı'nı da gönderdi. Mobil Mutfak Tırında bölgede hayat normale dönene kadar vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'ya gönderilen ekip ve araç desteğinin ardından 'Mobil Mutfak Tırı' da selzedeler için bölgeye gönderildi. Selin izlerini silmek için mücadele eden ekiplere ve vatandaşlara sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hizmeti sunacak olan Büyükşehir'in Mobil Mutfak Tırı, mağduriyet giderilene kadar bölgede kalacak.

"Her zaman afetzede vatandaşlarımızın yanındayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 'Biriz Beraberiz' diyerek sel bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımıza desteğe gidiyoruz. Daha önce yangın ve deprem gibi afetlerden zarar görmüş vatandaşlarımıza destek olduğumuz gibi bu zor zamanlarında selden mağdur olan vatandaşlarımıza da destek amaçlı Mobil Mutfak Tırımızı gönderiyoruz. Biz her zaman afetzede vatandaşlarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kalbimiz onlarla birlikte"

Mobil Mutfak Tırı ile 3 öğün yemek hizmeti vereceklerini belirten Yıldırım, "Sabah, öğle ve akşam yiyecek hizmetlerimiz olacak; kahvaltı, öğle ve akşam yemeği şeklinde. Mağduriyet giderilene kadar afetzedelerin her zaman yanında olacağız. Ülkemizin birçok yerinde, birçok bölgesinde doğal afetlerden zarar gören vatandaşlarımız var. Kalbimiz onlarla birlikte ve biz her zaman onlara desteğimizi sunuyoruz. Yaraları birlikte saracağımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak belirtmek istiyoruz" diye konuştu. - MERSİN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mutfak Tırı selzedelere yemek hizmeti verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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