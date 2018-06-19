Mermer Oğlunun Nikahını Kıydı

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, oğlu ve Tarık ve gelini Hanım'ın nikahlarını kendisi kıydı.

Sivas'ın Altınyayla İlçesi Belediye Başkanı Necmettin Mermer'in oğlu Tarık Mermer ile Erdem Ağca'nın kızı kızı Hanım Ağca Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen nikah töreni ve düğün ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını hem ilçe belediye başkanı hem de damadın babası olan Necmettin Mermer kıydı. Nikah şahitliklerini ise Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın yaptı. Necmettin Mermer'in oğlu ve geleninin nikahını kıyarken duygulu anlar yaşadığı görüldü. Nikah ve düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. - SİVAS