Merkel: "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Avrupa Birliği zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söyledi. Merkel bu açıklamanın öncesinde ise Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Merkel, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." dedi.

Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne dayanışmasını da yineledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE İSTEDİĞİMİZ İLERLEME OLMADI"

Merkel, AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı." dedi.

Aralıkta yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ