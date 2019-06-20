Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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