5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen bebek hastaneye kaldırıldı. 1,5 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

01.10.2019 09:04

Gaziantep'in Araban ilçesinde 7 katlı apartmanın 5'inci katından merdiven boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki bebek öldü.

Gaziantep'in Araban ilçesi Turgut Özal Mahallesi Pansiyon Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, dengesini kaybederek zemin kata çakıldı. Ağır yaralanan minik Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.