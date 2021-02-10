Merci Mes Amis ne demek? Merci Mes Amis Türkçe anlamı nedir?
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Merci Mes Amis ne demek? Merci Mes Amis Türkçe anlamı nedir?

10.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:08
Merci Mes Amis ne demek? Merci Mes Amis Türkçe anlamı nedir?

Günlük hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız Merci Mes Amis cümlesini ilk kez duyanlar, bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak ediyor. Peki, Merci Mes Amis ne demek? Merci Mes Amis Türkçe anlamı nedir?

İlk defa karşılaşılan ya da anlamı bilinmeyen cümlelerin karşılığı merak ediliyor. İşte Merci Mes Amis cümlesi hakkında detaylar...

MERCİ MES AMİS NE DEMEK?

Merci mes amis, Teşekkürler arkadaşlar anlamına gelir.

Merci mes amis pour arıtıcı cette affaire.

Bu konuyu açıklığa kavuşturduğunuz için teşekkürler arkadaşlarıma .

Blossom: Merci mes amis.

Size arkadaşlarımı ederiz .

Dans l'amour et merci mes amis .

Sevgiler ve teşekkürler dostlarım

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:10:59. #1.15#
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