Merci Mes Amis ne demek? Merci Mes Amis Türkçe anlamı nedir?

Günlük hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız Merci Mes Amis cümlesini ilk kez duyanlar, bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak ediyor. Peki, Merci Mes Amis ne demek? Merci Mes Amis Türkçe anlamı nedir?