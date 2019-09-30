Meral Akşener, 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

30.09.2019 07:23

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumartesi günü midesindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener'in rahatsızlığı önemli ölçüde giderilmişti. Ancak Akşener'in Pazar günü 19.30'da milletvekilleriyle buluşacağı yemek, rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmişti.

BUGÜN TABURCU OLACAK

Alınan bilgiye göre, Akşener'e 'Viral enfeksiyon' teşhisi konulduı.Tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve bugün taburcu edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ishal sebebiyle birçok kişi hastaneye başvurmuştu. Ankara'da ishal salgını olduğu ifade edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yapılan tahlillere dayanarak salgının sudan kaynaklanmadığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Akşener'in de benzer şikayetlerle tedavi gördüğü öğrenilmişti.