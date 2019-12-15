: Meral Akşener ve Ali Babacan, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti

15.12.2019 19:05 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Eski Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan; Sayın Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebriklerini ilettiler. Türkiye gündeminin de değerlendirildiği görüşmelerde, taraflar birbirlerine iyi dileklerini ilettiler." ifadelerine yer verildi.

BİRÇOK SİYASİ DAVUTOĞLU'NU ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Öte yandan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti.

Ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de, Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti. Yapılan açıklamada, görüşmelerde gündem başlıklarının konuşulduğu açıklandı.

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