Akşener: Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 4. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu. "İktidarın hatalarını görmezden gelip, bir anda en büyük savunucusu olsaydık; bugün Türkiye'nin bir değişim umudu olur muydu?" diyen Akşener, konuşmasının sonunda komünist şair Nazım Hikmet'in "Davet" adlı şiirini okudu. Akşener, MHP'lilerin İYİ Partilileri darbettiği iddialarına da değinerek"Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin "Bugün geleceğin ilk günü" sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, iktidarın politikalarını eleştirdi ve önemli mesajlar verdi.

PARTİNİN KURULUŞUNA DEĞİNDİ

Akşener, "Bundan 2 buçuk yıl önce, 'sen ne dersen, o olsun ağam' deseydik; biz de, 'haksızlık karşısında susanlardan olsaydık; biz de, iktidarın hatalarını görmezden gelip bir anda en büyük savunucusu olsaydık; bu uzun ve meşakkatli yola çıkacak cesareti bulamasaydık; bugün Türkiye'nin bir değişim umudu olur muydu?" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin darlık çekecek bir ülke olmadığını vurgulayan Akşener, "Türk milleti yokluktan değil, basiretsiz yönetim anlayışı yüzünden darlık yaşıyor. Sayın Erdoğan'ın ve koskoca devlet hazinesini teslim ettiği damadının, günü kurtarmaya yönelik açıklamalarına bakmayın. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkeyi, Merkez Bankası'nın İhtiyat Akçesi'ne muhtaç hale getiren, işte o basiretsiz, savurgan yönetim anlayışıdır." dedi.

YENİ ANAYASA VURGUSU

İYİ Parti iktidarında yeni bir anayasa hazırlayacaklarını da ifade eden Akşener, "Hızlı karar alan, hızlı işleyen, ama aynı zamanda hesap veren, yeni bir sistem kuracağız. Herkesin görüşünü alıp, herkesin derdini dinleyip, Milletimizin her bir ferdinin hakkını koruyacak, yeni bir anayasa hazırlayacağız. Bize yüzde 51 yetmez. Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki, toplumsal mutabakat neymiş görecekler." diye konuştu.

MHP'YE MİLLİYETÇİLİK ELEŞTİRİSİ

Kurultay konuşmasında MHP'yi de milliyetçilik üzerinden eleştiren İYİ Parti lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Tarımda el kadar Hollanda gibi üretim sağlayamıyorsan, sen kendine milliyetçi diyemezsin. Allah'ın Türk milletine bahşettiği bu bereketli topraklarla, milletinin karnını doyuramıyorsan, sen kendine milliyetçi diyemezsin. Türkiye'yi eğitim alanında bir merkez haline getireceğiz.Üstün yeteneklerimizi, çalışkan gençlerimizi, yabancı ülkelere, yabancı şirketlere kaptırmayacağız. Yurt dışındaki bilim insanlarımızı, ana vatanlarına çağıracağız.Onlara, her türlü bilimsel çalışmayı yapabilecekleri altyapıyı, maddi kaynakları sağlayacağız. Üstün yetenekli insan kaynağımızı, yabancı ülkelere kaptıranlar milliyetçi olabilir mi?Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum.Sizin bölücü ve ayrıştırıcı üslubunuza, milliyetçilik İYİ Parti'de olur diye cevap vermeyeceğim.Çünkü milliyetçiliğin sahibi bellidir. Türk milliyetçiliğin tapusu, Türk milletine aittir.Gerçek milliyetçiler, ilim irfan dağıtmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılan öğretmenlerimizdir. Asıl milliyetçi; milletini aydınlatmak, eğitimli gençler yetiştirmek için Batman'a giden, bu uğurda şehit olan Aybüke öğretmendir. Sizin nereniz milliyetçi? Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur.Çözüm sunacağına, nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden, ne milliyetçi olur, ne de adam olur."

NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNİ OKUDU

Meral Akşener, Nazım Hikmet'in "Davet" şiirinde yazdığı şu mısraları okuyarak sözlerini bitirdi:

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan

bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

ve ipek bir halıya benziyen toprak,

bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

yok edin insanın insana kulluğunu,

bu dâvet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine,

bu hasret bizim..."