Meral Akşener, 'Millet İttifakı dağılıyor' iddialarını fantezi olarak nitelendirdi

04.10.2019 08:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Son dönemde ittifakın çatırdadığına yönelik iddialara canlı yayında sert cevap verdi. Akşener, 'İttifak dağılıyor mu' iddialarıyla ilgili, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben." şeklinde konuştu.

"BUNLAR FANTEZİLERİNE UYGUN SORULAR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fox TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Küçükkaya, Akşener'e Kılıçdaroğlu'nun 'Millet İttifakı'nın dağılması için devlet istihbarat elemanlarını araya soktu' mesajını gösterdi. Bunun üzerine açıklama yapan Akşener, "Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum ama Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben." dedi.

KILIÇDAROĞLU: İSTİHBARAT ELEMANLARI DEVREYE KONULDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'yı karıştıracak bir iddiayı ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu, ittifakın dağıtılmasına yönelik şu iddiada bulunmuştu: Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Çünkü Saray ittifakın bir şekilde bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar. Kişi derken, derin devletin, daha doğrusu; ne denir bilmiyorum ki, istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler. Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum.

NE OLMUŞTU?

Son dönemlerde Ankara'daki kulislerde İYİ Parti ile CHP'nin arasında sıkıntıların olduğu ve Millet İttifakı'nın dağılacağına yönelik iddialar konuşuluyordu. İddiaları kuvvetlendiren açıklamalarında başında ise İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu yer aldı. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında kendisine sorulan "CHP'yle ittifak bitti mi?" sorusuna, "Bizim CHP'yle ilkeli bir beraberliğimiz var, ilkeli bir ayrılığımız olur. Biz diyoruz ki, terörle yakınlık olmayacak. Terörle yakınlık duyana da yakınlık olmayacak" demişti.

"BİZ CHP'NİN HER DEDİĞİNİ YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında kendisine sorulan "Millet ittifakı bir seçim ittifakıydı ve bitti mi?" sorusuna, "Millet ittifakının belirli ölçülerde bir hassasiyeti var. Bitti mi? Şöyle, bizim politik olarak beraberlik zeminimiz var. Biz CHP'nin her dediğini beğenmek zorunda değiliz. Onlar da bizim her dediğimizi tasvip etmek zorunda değil ama demokrasiyi bizim için de memleket için de yaşanabilir bir siyasal sistem kılan şey farklılıklarımızı zenginlik sayabileceğimiz bir zenginlik oluşturması. Bunun milletimizin lehine olan sonuçlarını yönetmek anlamında hassasiyet gösteriyoruz. Diyoruz ki biz adaylarımızı takdim ettik, milletimiz bizim adaylarımıza teveccüh gösterdi." demişti.