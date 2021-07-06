Meral Akşener'in Malatya'ya özel jetle gitmesi, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmayı getirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaretlerde bulunmak amacıyla İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'in bu yolculuğunu özel jetle yapması ise 2018 yılında verdiği bir demeçte sarf ettiği ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" sözlerini akıllara getirdi.