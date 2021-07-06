Meral Akşener'in Malatya'ya özel jetle gitmesi, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmayı getirdi
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Meral Akşener'in Malatya'ya özel jetle gitmesi, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmayı getirdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım ziyaretlerde bulunmak amacıyla İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'in bu yolculuğunu özel jetle yapması ise 2018 yılında verdiği bir demeçte sarf ettiği ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" sözlerini akıllara getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti. İstanbul'dan özel jetle dün saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

"ÖZEL UÇAKLARLA UÇMUYORUZ"

Bu gelişme sonrası Akşener'in 2018 yılında yaptığı ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" açıklaması, yeniden gündeme geldi.

Meral Akşener'in Malatya'ya özel jetle gitmesi, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşmayı getirdi
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Gözde Nur Bayar
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