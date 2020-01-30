: Meral Akşener: Erken seçim görmüyorum

30.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:05

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Korkusuz'un sorularını yanıtladı. Akşener gündeme ilişkin birçok konuyu değerlendirirken, erkem seçim hakkındaki öngörüsünü de paylaştı.

"ERKEN SEÇİM GÖRMÜYORUM"

Yurt içi gezilerine ağırlık verdiğini belirten Akşener, "Ben erken seçim görmüyorum. Erken seçim için de gezmiyorum. Üstelik gezmek bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

DEPREM AÇIKLAMASI

Depremin ardından Elazığ'da gördüklerinden çok etkilenen ancak bunları paylaşmak istemeyen Akşener, "Tahminimden öte fakirlik var. Kendi çocukluğuma döndüm. İnsanlar, 'sesimiz ol' dediler" dedi.

"KALABALIK İSTEMİYORUM"

Akşener yurt içi gezilerine neden ağırlık verdiğini de, "Gideceğim yerlerde kalabalık falan istemiyorum. Çıkıyorum sokağa tek tek esnaflarla el sıkışıyorum. Giriyorum dükkanlara… Bakıyorum, kameralar, fotoğraf makinaları var. Dışarı çıkarıyorum. Sonra başlıyoruz sohbete. Esnaf orada patlıyor" sözleriyle açıkladı.

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