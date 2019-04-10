Meral Akşener, Erdoğan'a Çağrıda Bulundu: Şentop'u İstifa Ettir, Yıldırım'a Oy Vereceğiz

CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, sürpriz bir çıkışa imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, "Sayın Erdoğan, hemen Mustafa Şentop'u istifa ettirsin, Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım'a oy vereceğiz" dedi.

"ERDOĞAN'IN PARTİSİNİN KURULUŞUNDA YER ALMIŞ BİRİSİYİM"

"Erdoğan'ın partisinin kuruluşunda yer almış birisiyim" diyen Akşener, "Partinin kuruluşunun başında yer almış biriyim. Açık ve net söylemeliyim ki, Erdoğan o guruba uzaktı aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler o grupla, bugün terör örgütü dediğimiz grupla masaya oturttu?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ EYALETLERE AYIRMA ANLAMINA GELİYOR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Büyükşehirleri seçelim, onlarda ilçeleri seçsin" şeklindeki önerisine de değinen Akşener, şöyle devam etti: "Sayın Erdoğan beceriksiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen sinirini milletimizin üzerinden çıkarmak istiyorsa bu yanlıştır. Eğer fatura keseceksen önce pazarda soğanı 10 lira yapan damadına kesmelisin. Erdoğan ille de fatura kesecekse millete 'adiler' diyen tarım bakanına kesmelidir. Sayın Bahçeli'nin 'büyükşehirleri seçelim, onlarda ilçeleri seçsin' önerisi Türkiye'yi eyaletlere ayırma anlamına gelmektedir. Bu millet öyle bir millettir ki 'Muhtar bile olamaz' diyenlere karşı Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmıştır. Ama bugün o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasının cevabını çok net olarak sandıkta verecektir."