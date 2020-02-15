Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı

15.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:55

Survivor 2020 için geri sayım başladı. 16 Şubat Pazar akşamı TV8'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor'ın 1. bölüm tanıtımı yayınlandı.

ACUN ILICALI HESABINDAN PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında paylaştığı ilk bölüm tanıtımında Ünlüler ve Gönüllüler takımı Dominik'teki Survivor adasına ayak bastı. Ardından henüz adaya alışamadan hemen ilk oyun için kendilerini oyun alanında buldular. Acun Ilıcalı, oyun öncesinde Survivor'ın en erken vedasının bu sezon yaşanacağını açıkladı.